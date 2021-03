Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. E SEMPRE IN ENTRATA ACI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E ...

Novità in arrivo a Ventimiglia per lain via Bligny traversa tra le viee Aprosio . Sarà invertito il senso di marcia in modo da consentire il raggiungimento più facilmente di Viae conseguente allegerimento del ...Per quanto riguarda la, a partire dalle ore 13,30 di venerdì sino al termine della ... in via Garibaldi, in via Unità d'Italia e in viae divieto di immissione nelle strade di cui sopra ...