Uomini e Donne, Veronica su Sirius: “É una persona falsa. Ecco il motivo”. (Di giovedì 11 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Veronica torna a parlare di Sirius, accusandolo di essere falso e interessato solamente alla visibilità. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Veronica De Nigris, ex dama del trono over del programma, è tornata a parlare della sua breve frequentazione con il cavaliere Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Secondo Veronica, Sirius Leggi su 2anews (Di giovedì 11 marzo 2021), anticipazioni.torna a parlare di, accusandolo di essere falso e interessato solamente alla visibilità. Arrivano le ultime anticipazioni diDe Nigris, ex dama del trono over del programma, è tornata a parlare della sua breve frequentazione con il cavaliere, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Secondo

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - fra_cuti : RT @recyclopsx: notare quali sono i problemi delle donne e quali quelli degli uomini the bar is in hell - notesonthedoor : RT @wolfstellation: intervista delle iene in cui viene chiesto rispettivamente a madame e victoria “donne e uomini... ma se dovessi sceglie… -