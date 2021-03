Uomini e donne: Tina Cipollari ritorno di fiamma con Vincenzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Come stanno davvero le cose, a livello sentimentale, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara? L’opinionista di Uomini e donne e il ristoratore fiorentino si erano lasciati alcuni mesi fa. Ma a quanto pare tra di oro c’è stato un ritorno di fiamma, con tanto di baci e tenerezze pubbliche all’ombra della scalinata di piazza di Spagna a Roma. La coppia è stata paparazzata da Chi di Alfonso Signorini. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Come stanno davvero le cose, a livello sentimentale, traFerrara? L’opinionista die il ristoratore fiorentino si erano lasciati alcuni mesi fa. Ma a quanto pare tra di oro c’è stato undi, con tanto di baci e tenerezze pubbliche all’ombra della scalinata di piazza di Spagna a Roma. La coppia è stata paparazzata da Chi di Alfonso Signorini. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - Valenti72998471 : Chiunque voi siate Donne etero o Uomini gay se non avete messo like alla foto di Andrea Non voglio parlarvi ?? #Zengavò - Ernesto29296958 : RT @matteosalvinimi: Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. -