Traffico Roma del 11-03-2021 ore 20 | 00

(Di giovedì 11 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione continuano le difficoltà per chi viaggia sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare questa volta per un mezzo pesante in Maria tra Tuscolana e Casilina lentamente migliorano le condizioni Degli spostamenti sui restanti tratti linea particolare sugli interna tra Cassia bis e Prenestina dove c’è stato anche un altro incidente vicino la Nomentanasu via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est all’altezza del Bivio A24 in direzione di viale Firenze sempre trafficata via Salaria anche per un precedente incidente tra l’aeroporto de Lourdes e via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est proseguono le chiusure notturne per la galleria che collega la circonvallazione Ostiense con via Cristoforo Colombo sempre dalle 22 ...