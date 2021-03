Traffico Roma del 11-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati l’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti e code perintenso tra diramazioneSud via Ardeatina in carreggiata interna e trova via del mare da via della in carreggiata esterna code persul tratto Urbano dell’a24 dal raccordo anulare alla tangenziale est In quest’ultima direzionecomunque generalmente il momento sulle principali arterie stradali in entrata asulla Cassia poi le cose sono causate anche da un incidente all’altezza di via Bracciano perComunque code sulla Flaminia partire dal raccordo fino a viale di Tor di Quinto coda anche sulla Salaria Villa Spada del Porto dell’Urbe e sulla Trionfale da via ipogeo degli Ottavi a via di Casal del Marmo Qual è anche sulla via del ...