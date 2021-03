(Di giovedì 11 marzo 2021) Tra calcio, spettacolo e famiglia sono giorni frenetici in casa: venerdì prossimo debutterà la serie 'Speravo de Mori' prima' che racconta la storia della carriera di Francesco e ...

Advertising

sportli26181512 : Totti e Ilary invadono la tv. E lui lancia una super proposta a Verdone...: Totti e Ilary invadono la tv. E lui lan… - forzaroma : #Ilary e l'addio di #Totti al calcio: 'Non voleva accettarlo, abbiamo vissuto un anno e mezzo complesso' #ASRoma - artedabola : RT @Gazzetta_it: #Totti e #Ilary invadono la tv. E lui lancia una super proposta a #Verdone... - Gazzetta_it : #Totti e #Ilary invadono la tv. E lui lancia una super proposta a #Verdone... - filippocorvi : @robypava Salgo sul carro pure io. Non l'ho ancora vista, ma mi pare una roba di livello infimo, manco il Bagaglino… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Ilary

La Gazzetta dello Sport

Il Covid gli ha strappato l'amato papà Enzo e seammette che negli anni 'abbiamo sbagliato a non esternare il nostro amore reciproco', sua mogliedice: 'Non siamo stati gli unici ad aver ......stilista ed opinionista sempre informato sul gossip ha rivelato che recentemente i coniugihanno avuto un'accesa litigata ed il motivo fu proprio l'arrivo nella casa di Francesco...L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi pronta a condurre: "C'é sempre il brivido dell'imprevisto" Lunedì 15 marzo avrà inizio L'Isola dei Famosi e mentre i ...Il 28 maggio 2017 Francesco Totti diceva addio al calcio. Quella cerimonia è ancora impressa nella memoria di tutti. Della difficoltà per un calciatore di smettere di giocare ha parlato Ilary Blasi, m ...