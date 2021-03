Tirreno - Adriatico: seconda tappa a Chiusdino, ultimi 1000 metri al 5,4% di media (Di giovedì 11 marzo 2021) La Corsa dei Due Mari, organizzata da Rcs Sport/Gazzetta dello Sport, prosegue oggi con la seconda tappa, Camaiore (Lucca) - Chiusdino (Siena), 202 km, arrivo in salita di 7 km con punte dell'8% a 3 km dall'arrivo. Un'occasione adattissima al belga ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) La Corsa dei Due Mari, organizzata da Rcs Sport/Gazzetta dello Sport, prosegue oggi con la, Camaiore (Lucca) -(Siena), 202 km, arrivo in salita di 7 km con punte dell'8% a 3 km dall'arrivo. Un'occasione adattissima al belga ...

Advertising

giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 2: Camaiore - Chiusdino ????? 202 km ? 11:15 ?? ~ 16:10 #?? #TirrenoAdriatico ??… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico seconda tappa in DIRETTA: i corridori sono prossimi alla partenza. Attesa battaglia tra van… - LorenzPlatania : RT @Eurosport_IT: 'Van Aert a 1215 watt', l'asfalto piano piano passa e va... ????????? ? - periodicodaily : La Tirreno – Adriatico alla 56esima edizione #TirrenoAdriatica @saraorlandini2 -