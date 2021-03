Ti spedisco in convento arriva su Discovery+ (Di giovedì 11 marzo 2021) Televisione: il docu-reality Ti spedisco in convento arriva il 15 marzo su Discovery+. Ecco chi sono le 5 ragazze protagoniste Cosa succede se cinque ragazze dalla vita sociale (e social) molto attiva vivono per un mese in un vero convento? Riusciranno le suore a domare i loro caratteri ribelli? In tv arriva Ti spedisco in convento,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Televisione: il docu-reality Tiinil 15 marzo su. Ecco chi sono le 5 ragazze protagoniste Cosa succede se cinque ragazze dalla vita sociale (e social) molto attiva vivono per un mese in un vero? Riusciranno le suore a domare i loro caratteri ribelli? In tvTiin,… L'articolo Corriere Nazionale.

