Smartphone a prezzo conveniente ma è una truffa: denunciato 50enne (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato un 50enne di origini romene e residente a Monza, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola una donna del posto che, dovendo acquistare un nuovo Smartphone, veniva attratta da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto sito di annunci on-line: considerato l’ottimo prezzo, non esitava a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti su quel telefonino di ultima generazione sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia della signora la quale non esitava ad effettuare il pagamento di circa 200 euro mediante bonifico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montella hannoundi origini romene e residente a Monza, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola una donna del posto che, dovendo acquistare un nuovo, veniva attratta da un’offerta oltremodopubblicata su un noto sito di annunci on-line: considerato l’ottimo, non esitava a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti su quel telefonino di ultima generazione sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia della signora la quale non esitava ad effettuare il pagamento di circa 200 euro mediante bonifico ...

Advertising

anteprima24 : ** #Smartphone a prezzo conveniente ma è una #Truffa: denunciato 50enne ** - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: 149.99 € Ora Costa: 127.49 € Acquistalo Subito?? - bassairpinia : Smartphone in vendita su internet a prezzo conveniente, ma è una truffa: i carabinieri di Montella denunciano un 50… - ptvtelenostra : SMARTPHONE IN VENDITA SU INTERNET A PREZZO CONVENIENTE, MA È UNA TRUFFA: DENUNCIATO UN 50ENNE -… - SmartCity4Italy : #Smartphone: vendite globali in ripresa, +5% a fine 2021. Il 40% saranno device #5G. Boom dei canali ecommerce e ca… -