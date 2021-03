Se "non conosci Papicha" non conosci la libertà (Di giovedì 11 marzo 2021) Papicha sta per hipster, una seguace di cultura alternativa, insofferente alle regole... semplicemente, sarebbe più semplice dirlo, una donna che ama essere libera, esprimere le proprie opinioni, danzare con chi vuole e studiare e sciogliersi nel lavoro e nella passione che più le fa battere il cuore. Lo sfondo è l’Algeria integralista degli anni ’90, maschilista (ovviamente, come tutti i paesi di cultura araba) ma soprattutto travolta da inconcepibili e terribili virus di fanatismo religioso. Fanatismo che colpisce, sottomette e rende sottomessi quasi tutti. Il film (parlando di questo) è un massacro della libertà; nel caso specifico, quello di una ragazza che studia in un’accademia di moda... sembrerebbe la cosa più normale del mondo, ma anche adesso, in molte realtà del mondo, le donne vi direbbero che non è affatto così. Gli uomini fanno come al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021)sta per hipster, una seguace di cultura alternativa, insofferente alle regole... semplicemente, sarebbe più semplice dirlo, una donna che ama essere libera, esprimere le proprie opinioni, danzare con chi vuole e studiare e sciogliersi nel lavoro e nella passione che più le fa battere il cuore. Lo sfondo è l’Algeria integralista degli anni ’90, maschilista (ovviamente, come tutti i paesi di cultura araba) ma soprattutto travolta da inconcepibili e terribili virus di fanatismo religioso. Fanatismo che colpisce, sottomette e rende sottomessi quasi tutti. Il film (parlando di questo) è un massacro della; nel caso specifico, quello di una ragazza che studia in un’accademia di moda... sembrerebbe la cosa più normale del mondo, ma anche adesso, in molte realtà del mondo, le donne vi direbbero che non è affatto così. Gli uomini fanno come al ...

