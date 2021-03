Sampdoria | Verre rinnova | «Ringrazio il club per la fiducia»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Valerioha espresso la sua felicità per il rinnovo di contratto con laValerio, centrocampista della, ha commentato il rinnovo di contratto con i blucerchiati. Le sue dichiarazioni ai microfoni del media ufficiale del. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «presidente e società per la. Spero di ripagarla sul campo con tanti gol, anche quelli meno belli». Leggi su Calcionews24.com

Valerioha espresso la sua felicità per il rinnovo di contratto con la ...Un rinnovo fino al 2025, una fiducia da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutto lada celebrare riammirando i tre eurogol realizzati in questa stagione. Valeriolo fa in una veste nuova, quella di telecronista, con il sorriso e una certezza: "Meglio segnarli che ...La Sampdoria ufficializza altri 4 anni di contratto per Valerio Verre. Per il trequartista rinnovo fino al giungo del 2025 ...Genova – La Sampdoria ha comunicato il rinnovo di contratto con il centrocampista Valerio Verre. Ecco il comunicato del club: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinno ...