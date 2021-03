(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoanche dopo l’ordinanza regionale firmata dal governatore Vincenzo De Luca che di fatto da oggi ha reso off limits anche la passeggiata più amata dai salernitani. Ma mentre parco del Mercatello e Parco Pinocchio hanno già da questa mattina sbarrato i propri ingressi, sulcontinuano a circolare persone, in attesa di rendere pienamente operativa l’ultima disposizione emanata soltanto nella tarda serata di ieri dal presidente della regione Campania. Il Comune non èriuscito a transennare l’area né ad installare l’idonea segnalazione e l’invito deiurbani ad allontanarsi non viene sempre accolto con favore ed in alcuni casi ha anche generato. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, #Lungomare ancora aperto: proteste contro i controlli dei vigili ** - Rosyalba79 : Era pieno inverno sul lungomare di Salerno...bei tempi ?? #Ilmioprofilo - kiki_la_bulla : @ziacoco_ @giorgiogilestro De Luca chiude tutto, parchi, lungomari, ogni spazio per ossigenarsi. Unica finistra: lu… - aSalerno_it : #salerno Nuova ordinanza in Campania: da domani chiuse ville, giardini, lungomare e piazze - Alexdrastico88 : @M49liberorso De Luca che caccia la coppia di vecchietti dalla panchina sul lungomare di Salerno RABBIA INFINITA -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Lungomare

anteprima24.it

... a partire dalla chiusura di parchi,e luoghi di ritrovo per evitare assembramenti . In ...BASTA CLICCARE SUL TITOLO IN BLU) Ore 10.05 il Covid stronca altre vite in provincia diOre ...In Campania De Luca vieta i mercatini e chiude - come titola anche il quotidiano 'Le Cronache' -, ville e parchi. Oltre 3000 contagiati in Campania. Il governatore 'raccomanda di evitare assembramenti e ai datori di lavori pubblici e privati il ricorso di modalità di lavoro agile".Lungomare ancora aperto a Salerno anche dopo l’ordinanza regionale firmata dal governatore Vincenzo De Luca che di fatto da oggi ha reso off limits anche la passeggiata più amata dai salernitani. Ma m ...Crescita dei contagi nella città di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli: "C'è bisogno di grande attenzione e cautela. Il virus si espande" ...