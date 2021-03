Rugby, Pro 14: Zebre, arriva la corazzata Leinster (Di giovedì 11 marzo 2021) Si disputa questo fine settimana il quindicesimo turno del Guinness Pro 14 e le Zebre ricevono al Lanfranchi di Parma la fortissima formazione irlandese del Leinster. Il match si gioca domani, venerdì 12 marzo, con fischio d’inizio alle 18.45. I dubliners guidano la conference A con ben 13 successi e una sola sconfitta, arrivata in casa contro il Connacht di Galway lo scorso 2 gennaio. Il Leinster sta dominando il campionato con ben 65 punti in classifica, frutto di 509 punti fatti e solo 230 subiti, con i dubliners che hanno marcato 72 mete (5,14 a partita) che sono valsi 13 punti di bonus. Di contro le Zebre hanno vinto 4 match su 14 e sono ultimi nella conference A con 17 punti all’attivo. Anche le statistiche mostrano la grande differenza tra le due formazioni, con i bianconeri che hanno marcato 19 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Si disputa questo fine settimana il quindicesimo turno del Guinness Pro 14 e lericevono al Lanfranchi di Parma la fortissima formazione irlandese del. Il match si gioca domani, venerdì 12 marzo, con fischio d’inizio alle 18.45. I dubliners guidano la conference A con ben 13 successi e una sola sconfitta,ta in casa contro il Connacht di Galway lo scorso 2 gennaio. Ilsta dominando il campionato con ben 65 punti in classifica, frutto di 509 punti fatti e solo 230 subiti, con i dubliners che hanno marcato 72 mete (5,14 a partita) che sono valsi 13 punti di bonus. Di contro lehanno vinto 4 match su 14 e sono ultimi nella conference A con 17 punti all’attivo. Anche le statistiche mostrano la grande differenza tra le due formazioni, con i bianconeri che hanno marcato 19 ...

