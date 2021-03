Pirelli premiata dagli analisti dopo i conti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – All’indomani dei risultati arrivano le promozioni da parte di vari broker sul titoloche al momento tratta con una perdita dell’1,68%. Si tratta di Equita che alza il target price a 5,50 euro confermando il giudizio “buy”. Stessa valutazione da parte dell’ufficio studi di Oddo che porta il prezzo obiettivo a 5,50 euro dai 4,80 euro indicati in precedenza. Per gli esperti di Mediobanca la raccomandazione è “underperform” ed il target è 4,40 euro da 4,10. Inoltre glidi Kepler Cheuvreux indicano “buy” ed il prezzo 5,80 euro (da 5,20). L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa del gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che fa peggio del mercato di riferimento. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più ...