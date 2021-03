Piazza Sempione blindata | manifestanti in strada | ‘Non spostate la statua’

(Di giovedì 11 marzo 2021) Non c’è tregua a, continuano le manifestazioni contro il progetto del III Municipio per pedonalizzare l’intera. Per realizzare un’ ‘isola pedonale’, però, è necessario rimuovere una statua, quella della Madonna della Misericordia (patrona di Montesacro). Ma questo non è visto di buon occhio dalla maggior parte dei Residenti e, soprattutto, dal Parroco. Leggi anche:, continua la protesta contro il progetto del Municipio: ‘Giù le mani dallaQuesta mattina un’altra manifestazione è stata organizzata proprio dalla Milizia Christi (un gruppo di militanti Cattolici); dall’altra parte tutti quelli a favore della pedonalizzazione e della rimozione della statua. Le forze dell’ordine temono possa scoppiare uno scontro tra le due ‘fazioni’ e, ...

Padre Mario, parroco della Santi Angeli Custodi di, non accetta questa decisione. La statua rappresenta un simbolo per il quartiere. I residenti hanno organizzato una raccolta firme ...