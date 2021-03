Paolo Bonolis decide di rispondere alle domande che gli fanno i fans su Luca Laurenti e dice “Sta lottando …” (Di giovedì 11 marzo 2021) Luca Laurenti da circa un anno a questa parte sembra non aver dato notizie di sé, tanto che i suoi fan si sono tanto preoccupati. A rassicurarli ci ha pensato diverse volte il suo amico e collega Paolo Bonolis. Per via della pandemia da coronavirus, la frequenza delle apparizioni televisive del maestro sono state praticamente nulle. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Luca Laurenti, visto che comunque non ha avuto alcun tipo di contatto con i suoi fan, anche attraverso i social. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che in realtà Luca Laurenti non ha alcun profilo sui vari social network, perché è molto riservato e conduce uno stile di vita molto intimo. Di questo ne ha parlato proprio lui, il conduttore romano ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 11 marzo 2021)da circa un anno a questa parte sembra non aver dato notizie di sé, tanto che i suoi fan si sono tanto preoccupati. A rassicurarli ci ha pensato diverse volte il suo amico e collega. Per via della pandemia da coronavirus, la frequenza delle apparizioni televisive del maestro sono state praticamente nulle. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto, visto che comunque non ha avuto alcun tipo di contatto con i suoi fan, anche attraverso i social. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che in realtànon ha alcun profilo sui vari social network, perché è molto riservato e conduce uno stile di vita molto intimo. Di questo ne ha parlato proprio lui, il conduttore romano ...

Advertising

FrencyOkami : RT @maparliam0dime: tommaso ha la benedizione di maria de filippi, mara venier, ilary blasi, alessia marcuzzi, paolo bonolis chi come lui - ETERNALLYBlN : @nialllaufeyson paolo bonolis - ChiaroLeo : RAI MEDIASET, COLLUSE, CON STATO CHIESA ROVINA???????????????CHI ERAA CAPO, E' LA ROVINA ??????????????? ORA E' ART. 90X ANTICR… - kaqoin : @sadivics io e te come paolo bonolis e luca laurenti - Ro60638406 : @lago103 Tutto in famiglia... e Paolo bonolis con avanti un altro se non erro -