Operatrice di pronto soccorso positiva muore dopo un turno di 15 ore | la famiglia chiede 35 milioni di risarcimento

Advertising

hele_fr : RT @ilmessaggeroit: Covid, operatrice di pronto soccorso positiva muore dopo turno di 15 ore: la famiglia chiede 35 milioni di risarcimento… - ilmessaggeroit : Covid, operatrice di pronto soccorso positiva muore dopo turno di 15 ore: la famiglia chiede 35 milioni di risarcim… -

Ultime Notizie dalla rete : Operatrice pronto

Il Messaggero

Ora la famiglia dell'ha intentato una causa da 35 milioni di dollari contro la città di Phoenix. Pamela Cooper, 49 anni, il giorno prima della sua morte, era tornata al lavoro dopo sei ...Il paziente purtroppo moriva poco dopo alsoccorso dell'ospedale Sant'Elia per via della ... ricordo l'intervista che l'di Centrale fece e di come si andava materializzando in me la ...A Phoenix, Stati Uniti, un'operatrice del servizio di emergenza 911 sopravvissuta al Covid, dopo esser stata costretta ad un turno di 15 ore nel giorno ...ORISTANO. Un anno trascorso in prima linea per combattere un nemico chiamato Covid 19. Sono dedicate alle operatrici della sanità oristanese, le sei le targhe (ma il numero è soltanto simbolico) asseg ...