Non si ferma al posto di controllo e investe un carabiniere: folle inseguimento sul GRA (Di giovedì 11 marzo 2021) L'hanno fermata per un controllo, ma lei a quell'alt dei Carabinieri di Vetralla (in provincia di Viterbo) ha pensato bene di ingranare la marcia e fuggire. A bordo della sua Audi A3 la fuggiasca, una donna di 39 anni, è scappata sulla Cassia. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, quando dal mancato controllo è partito un lungo inseguimento, con l'auto tallonata anche dai Carabinieri di Sutri e dalla forestale di Caprarola. Il folle inseguimento sul GRA Dopo il folle inseguimento, la donna è stata fermata sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo con la Salaria. Convinti che si sarebbe arresa. Ma così non è stato perché lei, nonostante il blocco, ha fatto una manovra azzardata e ha investito con l'auto un ...

