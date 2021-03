Nintendo 64: la mini console grande quanto una cartuccia creata da un fan entra nel Guinness World Record (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo aver caricato un video della sua creazione nel dicembre 2020, il minuscolo Nintendo 64 dello YouTuber e modder Gunnar Turnquist è stato premiato come "la più piccola console Nintendo 64 modificata al mondo" dal Guinness dei primati. L'iconico Nintendo 64 non era una console così pesante o massiccia come altri sistemi degli anni '90, ma era comunque piuttosto grande. Le sue dimensioni sono di 2,87 di altezza, 10,23 di larghezza e 7,48 di profondità. Convertire queste dimensioni in un minuscolo N64 non è stato facilissimo per Gunnar. Lo YouTuber ha spiegato in un suo video come è riuscito a costruire la mini console. Il suo prodotto finito, un NeoGeo Pocket N64, è alto 3,3 pollici, largo 4,64 e profondo 1,77. Queste misurazioni sono ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo aver caricato un video della sua creazione nel dicembre 2020, il minuscolo64 dello YouTuber e modder Gunnar Turnquist è stato premiato come "la più piccola64 modificata al mondo" daldei primati. L'iconico64 non era unacosì pesante o massiccia come altri sistemi degli anni '90, ma era comunque piuttosto. Le sue dimensioni sono di 2,87 di altezza, 10,23 di larghezza e 7,48 di profondità. Convertire queste dimensioni in un minuscolo N64 non è stato facilissimo per Gunnar. Lo YouTuber ha spiegato in un suo video come è riuscito a costruire la. Il suo prodotto finito, un NeoGeo Pocket N64, è alto 3,3 pollici, largo 4,64 e profondo 1,77. Queste misurazioni sono ...

