Mortal Kombat ottiene il rating | ma sarà vietato ai minori non accompagnati

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 marzo 2021)uscirà nella sale americane il 16 aprile, maainonda un adulto per la violenza delle scene, il film tratto dal popolare videogioco torna a far parlare di sé perché è stato rilasciato il nuovo poster e ha ottenuto il, ovvero il visto della censura. La particolare tematica del film, tratta da un videogioco abbastanza violento, ha reso possibile la visione al pubblico adulto, mentrevietata ainonda un adulto. Il film si caratterizza per la presenza di scene particolarmente violente e sanguinose, per un linguaggio esplicito e diversi riferimenti non proprio adatti ad un pubblico di giovani. La ...