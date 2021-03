Mariangela, la “non moglie” di Checco Zalone che guadagna tantissimo: Ecco chi è (Di giovedì 11 marzo 2021) Mariangela è la “non moglie” di ChEcco Zalone andiamo a conoscere insieme questo personaggio i cui guadagni sono davvero elevati ChEcco Zalone (Gettyimages)Luca Medici, questo il vero nome di ChEcco Zalone, nacque il 3 giugno del 1977 a Bari. Da adolescente fu un grande appassionato di videogame, con i quali alternava lo studio. Dopo aver conseguito il diploma ad un liceo scientifico si iscrisse all’università Aldo Moro di Bari, dove si laureò in giurisprudenza. Sin da ragazzo è anche un grande appassionato di musica e del palcoscenico. Si esibì in moltissime serate Jazz, aprendosi così la porta al mondo dello spettacolo. Nel 2004 esordisce come conduttore di un concorso di bellezza ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021)è la “non” diandiamo a conoscere insieme questo personaggio i cui guadagni sono davvero elevati(Gettyimages)Luca Medici, questo il vero nome di, nacque il 3 giugno del 1977 a Bari. Da adolescente fu un grande appassionato di videogame, con i quali alternava lo studio. Dopo aver conseguito il diploma ad un liceo scientifico si iscrisse all’università Aldo Moro di Bari, dove si laureò in giurisprudenza. Sin da ragazzo è anche un grande appassionato di musica e del palcoscenico. Si esibì in moltissime serate Jazz, aprendosi così la porta al mondo dello spettacolo. Nel 2004 esordisce come conduttore di un concorso di bellezza ...

Advertising

celibyn11 : RT @BrunaGorla: Questo giorno che ho perso e che non ha fruttato se non una mestizia, il puntiglio del suo modesto mucchio di faccende. Ma… - ashlikesnow8 : RT @BrunaGorla: Questo giorno che ho perso e che non ha fruttato se non una mestizia, il puntiglio del suo modesto mucchio di faccende. Ma… - MinoErraiola : @BobbyMcflyy @mariangela Non si chiamava così la tua tipa? - TurismoVacanza : Non una guida turistica, non una semplice raccolta di racconti di viaggio. Quello curato da Mariangela Giusti è un… - VisonaNicola : RT @anna_salvaje: Perdiamo il cognome. Mariangela. Come la vicina di casa che ci presta lo zucchero. E qualsiasi traguardo raggiungiamo, ci… -