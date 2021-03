“Lui è fatto così”. Tommaso Zorzi, occhi puntati sull’influencer. Nella casa succedeva praticamente in ogni momento (Di giovedì 11 marzo 2021) Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi si è lasciato andare dopo l’overdose di affetto su instagram post vittoria al Grande Fratello Vip. Lo ha fatto nel salotto di Verissimo dove, tra le altre cose, ha ricordato il suo rapporto con Francesco Oppini, di cui aveva detto, all’interno della casa, di essersi “un po’ innamorato”: “Per lui ho preso una sbandata. Me ne sono accorto da un po’ di reazioni che avevo per lui, che mi hanno fatto capire che fosse più di un’amicizia”, ha detto Zorzi. E ha aggiunto: “Come quando è uscito fuori dalla casa: io ho pianto come un disperato”. “Volevo tenermi per me questo sentimento, essendo lui fidanzato ed eterosessuale”, ha spiegato l’influencer che però non è riuscito a tenere il segreto con Cristiano Malgioglio che ha intuito il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Nei giorni scorsisi è lasciato andare dopo l’overdose di affetto su instagram post vittoria al Grande Fratello Vip. Lo hanel salotto di Verissimo dove, tra le altre cose, ha ricordato il suo rapporto con Francesco Oppini, di cui aveva detto, all’interno della, di essersi “un po’ innamorato”: “Per lui ho preso una sbandata. Me ne sono accorto da un po’ di reazioni che avevo per lui, che mi hannocapire che fosse più di un’amicizia”, ha detto. E ha aggiunto: “Come quando è uscito fuori dalla: io ho pianto come un disperato”. “Volevo tenermi per me questo sentimento, essendo lui fidanzato ed eterosessuale”, ha spiegato l’influencer che però non è riuscito a tenere il segreto con Cristiano Malgioglio che ha intuito il suo ...

