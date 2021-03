"Lo sputo a Poulsen e il calcio a Balotelli", le confessioni di Francesco Totti: due soli rimpianti (Di giovedì 11 marzo 2021) Un Francesco Totti a tutto campo, quello che si racconta in un intervista al Corriere della Sera. Parla del coronavirus, che si è portato via papà, della serie tv a lui dedicata. E soprattutto, ovviamente, della Roma. Un addio, quello al giallorosso, che il Pupone non ha ancora digerito. E lo dice, chiaro e tondo. La cicatrice ancora non si è rimarginata. "Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto – ha spiegato Totti - Però nel mio caso sono stato costretto”. E ancora, ha aggiunto: "Una soluzione si poteva trovare, insieme. Avrei voluto smettere in un altro momento. Avrei voluto essere io a prendere la decisione. Trigoria è quasi la mia prima casa". Totti, poi, si spende in una riflessione tra le differenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Una tutto campo, quello che si racconta in un intervista al Corriere della Sera. Parla del coronavirus, che si è portato via papà, della serie tv a lui dedicata. E soprattutto, ovviamente, della Roma. Un addio, quello al giallorosso, che il Pupone non ha ancora digerito. E lo dice, chiaro e tondo. La cicatrice ancora non si è rimarginata. "Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto – ha spiegato- Però nel mio caso sono stato costretto”. E ancora, ha aggiunto: "Una soluzione si poteva trovare, insieme. Avrei voluto smettere in un altro momento. Avrei voluto essere io a prendere la decisione. Trigoria è quasi la mia prima casa"., poi, si spende in una riflessione tra le differenze ...

