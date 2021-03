"l'Italia vuole la pace e l'unità della Libia", dice Draghi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro libico, Abdelhamid Dabaiba. Nel richiamare il percorso di transizione istituzionale e il recente voto di fiducia accordato al Governo di unità Nazionale, è stato confermato il pieno sostegno Italiano all'unità della Libia e al consolidamento della pace e della stabilità del Paese, nel quadro di un processo intra-libico sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il Presidente Draghi ha esortato l'interlocutore e il suo governo a concentrarsi sugli obiettivi prioritari quali la sicurezza e la prosperità dell'amico popolo libico e dell'intera regione. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle prospettive ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro libico, Abdelhamid Dabaiba. Nel richiamare il percorso di transizione istituzionale e il recente voto di fiducia accordato al Governo diNazionale, è stato confermato il pieno sostegnono all'e al consolidamentostabilità del Paese, nel quadro di un processo intra-libico sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il Presidenteha esortato l'interlocutore e il suo governo a concentrarsi sugli obiettivi prioritari quali la sicurezza e la prosperità dell'amico popolo libico e dell'intera regione. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle prospettive ...

