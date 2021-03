La società di riconoscimento facciale Clearview Ai è stata denunciata in California (Di giovedì 11 marzo 2021) (foto: Ian Waldie/Getty Images)È passato un mese da quando Clearview Ai, controverso software di riconoscimento facciale fornito dall’omonima società ad agenzie di sicurezza e forze dell’ordine, è stato dichiarato illegale in Canada, e ora alcuni attivisti hanno intentato una causa contro la società per interrompere l’utilizzo del programma anche in California. A presentare la denuncia alla Corte Superiore della California nella contea di Alameda sono stati Mijente e NorCal Resist, due gruppi di advocacy per i diritti degli immigrati, in collaborazione con quattro attivisti politici. Secondo loro il software di riconoscimento facciale di Clearview AI verrebbe ancora utilizzato dalle forze dell’ordine ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) (foto: Ian Waldie/Getty Images)È passato un mese da quandoAi, controverso software difornito dall’omonimaad agenzie di sicurezza e forze dell’ordine, è stato dichiarato illegale in Canada, e ora alcuni attivisti hanno intentato una causa contro laper interrompere l’utilizzo del programma anche in. A presentare la denuncia alla Corte Superiore dellanella contea di Alameda sono stati Mijente e NorCal Resist, due gruppi di advocacy per i diritti degli immigrati, in collaborazione con quattro attivisti politici. Secondo loro il software didiAI verrebbe ancora utilizzato dalle forze dell’ordine ...

Advertising

pierofassino : Il viaggio del @Pontifex_it in Iraq, il discorso sulle rovine di Mosul, la visita a Qaraqosh 'città martire' dei cr… - Taurus954 : Nn c’è merito nel merito. Aver raggiunto competenze o essere bravi a fare qualcosa, si deve ai geni ricevuti, all’a… - 100sturzo : RT @DottrinaSociale: Salatiello: In questo ripensamento vi è una forte sintonia con le istanze delle donne che, nella società civile e nell… - ConSicVeneto : La società di Consulenza e Formazione MODI S.r.l. affianca le aziende del triveneto interessate al conseguimento d… - PoliticaInsieme : RT @DottrinaSociale: Salatiello: In questo ripensamento vi è una forte sintonia con le istanze delle donne che, nella società civile e nell… -