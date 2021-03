La Enardu annuncia la separazione | Non ce l' abbiamo fatta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enardu annuncia

Serenae Pago si sono lasciati: "A un certo punto bisogna rassegnarsi" Serena, in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram,la rottura con il cantante Pago . ...... Serenail ricovero del padre in ospedale: "Speriamo esca presto" Serena, ex volto di Uomini e Donne oggi ha condiviso una serie di stories che non sono di certo sfuggite ai ...Sul suo profilo Instagram, Serena Enardu ha fatto chiarezza sulla sua attuale vita sentimentale e ha parlato molto della storia con Pago.Arriva via Instagram la notizia ed è la stessa Serena Enardu a parlarne, dopo settimane di silenzio su quello che i suoi fan volevano sapere ...