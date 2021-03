Ken compie 60 anni ed è ancora l’uomo dei sogni con più cosmetici di Barbie

(Di giovedì 11 marzo 2021) È più giovane di due anni e due giorni rispetto alla celeberrima dolce metà. Nato anche lui sotto il segno dei Pesci, ufficialmente l’11 marzo 1961, Ken soffia su 60 candeline. Sorriso smagliante, capelli all’ultimo grido, nemmeno un accenno di ruga. Negli ultimi anni, però, è cambiato fisicamente. Al posto dei pettorali guizzanti e scolpiti, delle spalle larghe e gambe cesellate, ai quali le bambine sono state abituate per decenni, giustamente, ci sono ora varietà di forme e dimensioni (dal 2017 è disponibile in tre tipi di corporatura, nove tonalità di pelle, dieci colori degli occhi, 27 nuance di capelli e 20 acconciature).

