Kate Middleton | la reazione e la risposta alle accuse di Meghan Markle

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tra le tante bombe sganciate sulla famiglia reale inglese,ha anche mosso delleprecise rivolte alla cognata. Secondo l’attrice americana,l’avrebbe fatta piangere poco prima del suo matrimonio pubblico con Harry: “I tabloid hanno scritto più volte che io avrei fatto piangere. Non è assolutamente vero. Se devo dirla tutta è successo il contrario. Parlo di pochi giorni prima del mio matrimonio, lei se la prese per una cosa che riguardava l’abito della figlia. Fui io a piangere per colpa sua“. Come ha reagito la moglie di William a queste? Secondo quanto riportato da una fonte affidabile a Us Weekly,sarebbe molto dispiaciuta: “Lei è scioccata per ...

Durante una visita a una scuola nella zona est di Londra, in compagnia di, gli è stato chiesto: 'Hai parlato con tuo fratello dopo l'intervista?' Ha risposto: 'No, non gli ho ancora parlato, ma ..., il gesto per Meghan Markle non passa inosservato. Lo ha fatto durante la prima apparizione dopo l'intervistaLo sguardo teso, una risposta appena accennata. William, il Duca di Cambridge, si è pronunciato oggi per la prima volta sull'intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey e ha ...L'intervista rilasciata da Meghan Markle a Oprah Winfrey sta facendo il giro del mondo, fin da quando è andata in onda in tv ha fatto non poco scalpore a causa delle rivelazioni shock sulla Royal Fami ...