Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Il sondaggio Del Tg La 7 spiega come, con la probabile scelta di Conte di guidare il Movimento 5 Stelle i grillini abbiano un importante balzo verso l'alto a scapito del Partito Democratico che passerebbe ad essere da secondo addirittura il quarto partito del paese. Dato che non fa altro che peggiorare il clima al Nazareno. Perdono comunque tutti i partiti tranne il M5S che sfrutta il fattore Conte e recupera parecchi voti sottratti soprattutto al Pd L'ultimo sondaggio è di: - Emg per Agorà del 11 marzo Lega - 22,7% (-1% rispetto al 4 marzo) Pd - 17,4% (-1,9%) M5S - 17,2% (+3,2%) FdI - 16,3% (-0,2%) FI - 7,4% ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Ilo Del Tg La 7 spiega come, con la probabile scelta di Conte di guidare il Movimento 5 Stelle i grillini abbiano un importante balzo verso l'alto a scapito del Partito Democratico che passerebbe ad essere da secondo addirittura il quarto partito del paese. Dato che non fa altro che peggiorare il clima al Nazareno. Perdono comunque tutti i partiti tranne il M5S che sfrutta il fattore Conte e recupera parecchi voti sottratti soprattutto al Pd L'ultimoo è di: - Emg per Agorà del 11 marzo Lega - 22,7% (-1% rispetto al 4 marzo) Pd - 17,4% (-1,9%) M5S - 17,2% (+3,2%) FdI - 16,3% (-0,2%) FI - 7,4% ...

