Gasperini non pensa al Real: “Con lo Spezia niente turnover, vincere è fondamentale” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’unico dubbio (a parte i lungodegenti Hateboer e Sutalo) si chiama Zapata: “Se sta bene gioca, altrimenti va in panchina”, rivela Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia del match con lo Spezia. Che, anche se si parla molto di Madrid e di Champions, mette in chiaro un concetto: “Adesso pensiamo ai liguri, poi ci sono ancora quattro giorni e avremo tempo per il Real. Ma prima c’è questa partita che è importante per l’Europa e dobbiamo affrontare con molta attenzione”. E chiarisce: “turnover? Non abbiamo bisogno di far rifiatare o riposare nessuno, non capisco questa preoccupazione: quattro giorni sono più che sufficienti, l’unico problema possono essere gli infortuni”. E sull’avversario di domani: “Lo Spezia è un esempio di squadra che è partita per salvarsi e ci vuole arrivare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) L’unico dubbio (a parte i lungodegenti Hateboer e Sutalo) si chiama Zapata: “Se sta bene gioca, altrimenti va in panchina”, rivela Gian Pieronella conferenza stampa della vigilia del match con lo. Che, anche se si parla molto di Madrid e di Champions, mette in chiaro un concetto: “Adesso pensiamo ai liguri, poi ci sono ancora quattro giorni e avremo tempo per il. Ma prima c’è questa partita che è importante per l’Europa e dobbiamo affrontare con molta attenzione”. E chiarisce: “? Non abbiamo bisogno di far rifiatare o riposare nessuno, non capisco questa preoccupazione: quattro giorni sono più che sufficienti, l’unico problema possono essere gli infortuni”. E sull’avversario di domani: “Loè un esempio di squadra che è partita per salvarsi e ci vuole arrivare ...

