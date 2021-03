Fabrizio Corona, urla e sangue per terra: le vere ragioni dietro il suo gesto (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fabrizio Corona ha compiuto un gesto davvero molto forte postando poi tutto su Instagram: tra urla, lacrime e sangue. Immagini molto forti. Non abbiamo mai visto Fabrizio Corona in questo stato: l’ex re dei paparazzi infatti ha postato circa un’ora fa una lunga serie di storie su Instagram in cui si mostra con il volto Leggi su youmovies (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha compiuto undavvero molto forte postando poi tutto su Instagram: tra, lacrime e. Immagini molto forti. Non abbiamo mai vistoin questo stato: l’ex re dei paparazzi infatti ha postato circa un’ora fa una lunga serie di storie su Instagram in cui si mostra con il volto

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - PasqualeMarro : #FabrizioCorona in una pozza di sangue, deve tornare in carcere - umanesimo : RT @fanpage: Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - _DAGOSPIA_ : CORONA DI SPINE - FABRIZIO CORONA RITORNA IN CARCERE: IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA HA REVOCATO IL...… - Martolina150 : Io dopo aver visto le storie di Fabrizio Corona -