Europa League | Tottenham e Ajax vedono i quarti Colpo Arsenal ad Atene

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 marzo 2021) Esulta la Roma, sorride il Milan. Le due italiane escono imbattute dai rispettivi impegni negli ottavi di. I giallorossi travolgono lo Shakhtar Donetsk, mentre i rossoneri pareggiano in extremis sul campo del Manchester United. Ci sono anche altri risultati da evidenziare nel primo round degli ottavi.caption id="attachment 1106527" align="alignnone" width="3203" Rick Karsdorp, Roma (Getty Images)/captionSICUREZZECi sono già due certezze:fanno sul serio. Gli Spurs superano agevolmente la Dinamo Zagabria per 2-0. Decide una doppietta del solito Kane. I lancieri olandesi, invece, si impongono per 3-0 ai danni dello Young Boys. In gol Klaassen, Tadic e Brobbey, tutti nell'ultima mezz'ora. Vittoria convincente anche per il Granada, che batte 2-0 il Molde.PASSPraticamente certi della ...