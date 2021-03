Enel X, a Roma primo store con ricarica ultrafast per veicoli elettrici (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma (ITALPRESS) – Apre a Roma l’Enel X store di Corso Francia 212, la prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici e primo sito HPC del progetto europeo “CEUC”. Lo store offre tecnologie per l’efficientamento energetico, servizi finanziari, e soluzioni per la mobilità elettrica, oltre a un punto ristoro, ed è stato inaugurato con un evento online dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal CEO di Enel X, Francesco Venturini, e dal CEO di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio.“L’apertura dell’Enel X store è un altro importante e fondamentale passo per rendere Roma sempre più smart e green. Un risultato ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 11 marzo 2021)(ITALPRESS) – Apre al’di Corso Francia 212, la prima area cittadina per ladeisito HPC del progetto europeo “CEUC”. Looffre tecnologie per l’efficientamento energetico, servizi finanziari, e soluzioni per la mobilità elettrica, oltre a un punto ristoro, ed è stato inaugurato con un evento online dalla sindaca di, Virginia Raggi, dal CEO diX, Francesco Venturini, e dal CEO di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio.“L’apertura dell’è un altro importante e fondamentale passo per renderesempre più smart e green. Un risultato ...

