Elisabetta Cocciaretto in semifinale al Wta Guadalajara 2021: data, orario e avversaria (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il pass per le semifinali del Wta 250 di Guadalajara 2021, superando Lauren Davis per 6-3, 6-0. L'azzurra ha mostrato una forma fisica invidiabile, non lasciando scampo all'avversaria statunitense, favorita alla vigilia. Cocciaretto dovrà vedersela con la vincitrice dello scontro tra Eugenie Bouchard e Caty McNally, per una sfida che consegnerà le chiavi per l'accesso alla finalissima dell'evento messicano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La diretta televisiva della semifinale tra l'azzurra e una tra la canadese e la statunitense sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terreste e 224 di Sky), in data venerdì 11 marzo, seppur l'orario d'inizio sia attualmente da definire.

WeAreTennisITA : COCCIARETTO ?? Nella notte batte la testa di serie numero 1 a Guadalajara, Nadia Podoroska, e raggiunge i quarti di… - SuperTennisTv : Che cuore Coccia! ???? Elisabetta Cocciaretto avanza ai quarti di finale di Guadalajara battendo Podoroska, testa d… - marcoamabili : Ancora brava, brava, brava... prima semifinale #WTA in carriera per Elisabetta #Cocciaretto, n. 112 ranking virtuale #AbiertoZapopan2021 - FiorinoLuca : Elisabetta #Cocciaretto vola in semifinale a Guadalajara! Prima semifinale della carriera a livello WTA ?? - Labellapassante : RT @lorenzofares: GRANDE ELISABETTA!!! ???????????? A Guadalajara ???? la 20enne #Cocciaretto ???? stravince 63 60 vs Lauren Davis ???? e vola in SF a… -