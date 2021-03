Dpcm aggirato da una coppia con un’autocertificazione falsa. Ma il giudice li difende (Di giovedì 11 marzo 2021) A Reggio Emilia una coppia è stata sorpresa dai Carabinieri con un’autocertificazione falsa. E il giudice incaricato della sentenza ha detto la sua. Nonostante ci siano già alcuni precedenti simili, la sorprendente sentenza emessa riguardo ad un’autocertificazione falsa da parte di un giudice attivo in Umbria darà sicuramente molto da riflettere e di cui discutere ai giudici L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 marzo 2021) A Reggio Emilia unaè stata sorpresa dai Carabinieri con. E ilincaricato della sentenza ha detto la sua. Nonostante ci siano già alcuni precedenti simili, la sorprendente sentenza emessa riguardo adda parte di unattivo in Umbria darà sicuramente molto da riflettere e di cui discutere ai giudici L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm aggirato Truffa "smishing": risponde ad un sms e perde 19mila euro dal conto. Attenzione a questo messaggio Leggi anche Aggirato DPCM: la folla a Sanremo per la finale del festival E nemmeno di inserire o confermare pin che possano essere utilizzati per le operazioni bancarie . L'appello delle forze dell'...

Aggirato DPCM: la folla a Sanremo per la finale del festival Sanremo è zona arancione ma prima della finale la folla si riversa per via Matteotti e il porto vecchio. Ecco come hanno aggirato il DPCM Sanremo, oggi la finale del festival della canzone italiana. Sul palco dell'Ariston verrà decretato il vincitore di questa settantunesima edizione e la cittadina è stata dichiarata ...

Aggirato DPCM: la folla a Sanremo per la finale del festival ultimaparola.com Reggio e l’Emilia Romagna alla soglia della zona rossa. VIDEO REGGIO EMILIA – L’Emilia Romagna è nuovamente alle soglie della zona rossa. Domani (venerdì) è atteso il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità che sancirà i nuovi colori delle reg ...

Nuovo Dpcm, incontro Governo-Regioni per valutare le nuove restrizioni: ipotesi zona rossa a Pasqua, nei festivi e prefestivi Nella zona rossa consentito spostarsi dalle 5 alle 22, anche dentro il comune solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Nuovo Dpcm, verso le nuove restrizioni: ipotesi zona rossa a Pasqua, nei fe ...

