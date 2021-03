Cremona | prestiti agevolati on line | ma era una truffa 45enne denunciata

(Di giovedì 11 marzo 2021) C remona - Ha approfittato della crisi economica di questi tempi colpisce molte famiglie, proponendosuper. Unatrice, originaria della provincia di, ma ...

Il Giorno

Cremona - Ha approfittato della crisi economica di questi tempi colpisce molte famiglie, proponendo prestiti super agevolati. Una 45enne truffatrice, originaria della provincia di Cremona, ma residente nel bresciano è stata individuata e denunciata dai carabinieri di Gussola, dopo che una vittima ha proposto prestiti a tassi agevolati salvo poi scomparire dopo essersi fatta accreditare le somme. La donna infatti, al momento del deferimento alla Procura della Repubblica di Cremona, era riuscita ad accumulare diverse truffe. GUSSOLA – Si è conclusa in questi giorni l'attività d'indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Gussola che ha permesso di denunciare in stato di libertà una cittadina italiana.