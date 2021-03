Covid: nuova ordinanza, a Salerno prime multe (Di giovedì 11 marzo 2021) A Salerno e’ in via di applicazione l’ultima ordinanza regionale con la quale il presidente Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze. Il dispositivo, infatti, e’ stato reso noto soltanto nella serata di ieri e, quindi, serviranno tempi tecnici per metterlo in pratica. Nel frattempo si registra ancora un po’ di ‘passeggio’, anche perche’ sembrerebbe che non tutti siano a conoscenza delle nuove regole. A breve lungomare Trieste sara’ chiuso con nastri e transenne, come avvenne in occasione del lockdown dello scorso anno. Nel frattempo agenti della Polizia locale, sia in borghese che in divisa, stanno monitorando la situazione nei principali luoghi indicati dall’ordinanza. A quanto pare sarebbero state emesse anche un paio di sanzioni: multa da 400 euro ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 marzo 2021) Ae’ in via di applicazione l’ultimaregionale con la quale il presidente Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze. Il dispositivo, infatti, e’ stato reso noto soltanto nella serata di ieri e, quindi, serviranno tempi tecnici per metterlo in pratica. Nel frattempo si registra ancora un po’ di ‘passeggio’, anche perche’ sembrerebbe che non tutti siano a conoscenza delle nuove regole. A breve lungomare Trieste sara’ chiuso con nastri e transenne, come avvenne in occasione del lockdown dello scorso anno. Nel frattempo agenti della Polizia locale, sia in borghese che in divisa, stanno monitorando la situazione nei principali luoghi indicati dall’. A quanto pare sarebbero state emesse anche un paio di sanzioni: multa da 400 euro ...

Advertising

petergomezblog : Ambulanze bloccate per ore e pronto soccorso saturi: nelle Marche la nuova ondata spaventa. “A rischio la catena de… - matteosalvinimi : Sette immigrati in fuga dall’hotspot di Pozzallo, col rischio che siano positivi al Covid, ed ennesimo scandalo nel… - sole24ore : Verso nuova stretta anti-Covid: dai ristoranti alle scuole, ecco come potranno essere le nuove regole… - panibbi : RT @jabbaTM: E spuntata una nuova variante del Covid si chiama #nessunacorrelazione peccato che questa è veramente mortale - ter_ks : E intanto abbiamo una nuova categoria di turismo, quello vaccinale, non solo Dubai, anche Florida ed India... Covi… -