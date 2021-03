Covid | Gimbe | per la prima volta dopo due mesi risale il numero dei morti “Dove sono state istituite zone rosse la curva si è piegata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Per lada otto settimane si assiste a una risalita deldeiper: dal 3 al 9 marzostati 2.191, contro i 1.940 della settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio indipendente condotto dalla Fondazione, che in generale certifica come l’andamento della pandemia sia ancora in peggioramento. Negli ultimi 7 giorni si assiste a un ulteriore incremento dei nuovi casi (+18,2%, 145.659 vs 123.272). Ancora più marcato, però è l’aumento della pressione sugli ospedali e in particolare sui reparti di rianimazione: i ricoveri con sintomi aumento del 14,4% (22.393 vs 19.570), masoprattutto le terapie intensive a essere in sofferenza:2.756 i pazienti intubati contro i 2.327 della settimana ...