Corona deve tornare in carcere. Su Instagram insulta la magistratura e si ferisce ai polsi – VIDEO (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari a Fabrizio Corona. l’ex reporter ora dovrà tornare dietro le sbarre. Non c’è pace per Fabrizio Corona. L’ex reporter, accusato di vari reati in diversi procedimenti penali, dovrà tornare in carcere e lasciare gli arresti domiciliari. Questa l decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari a Fabrizio. l’ex reporter ora dovràdietro le sbarre. Non c’è pace per Fabrizio. L’ex reporter, accusato di vari reati in diversi procedimenti penali, dovràine lasciare gli arresti domiciliari. Questa l decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano. L'articolo NewNotizie.it.

