Camera: Mandelli, 'ringrazio deputati per fiducia' (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "ringrazio il Presidente Berlusconi, il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, i colleghi di Forza Italia e tutti i deputati che hanno voluto accordarmi la loro fiducia per il ruolo di vice presidente della Camera. Intrepreterò questo incarico con grande rispetto per le istituzioni, seguendo il principio guida di un equilibrio che garantisca, come è doveroso, tutte le forze rappresentate nell'Aula della Camera dei deputati”. Così il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - "il Presidente Berlusconi, il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, i colleghi di Forza Italia e tutti iche hanno voluto accordarmi la loroper il ruolo di vice presidente della. Intrepreterò questo incarico con grande rispetto per le istituzioni, seguendo il principio guida di un equilibrio che garantisca, come è doveroso, tutte le forze rappresentate nell'Aula delladei”. Così il deputato di Forza Italia Andrea, vice presidente delladei

Advertising

renatobrunetta : Congratulazioni ad @mandelli_andrea, appena eletto vicepresidente della Camera. Certo che saprà condurre al meglio… - TV7Benevento : Camera: Mandelli, 'ringrazio deputati per fiducia'... - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare dell’#11marzo. Tra i temi: ??Governo attende dati per dare il via a nuove strette anti cov… - Monica_Torriani : RT @LuigiCongi: Congratulazioni e Buon Lavoro al Nostro #Presidente @mandelli_andrea , eletto Vice Presidente della Camera dei Deputati. Or… - patriziagatto3 : RT @Libero_official: Andrea Mandelli scuote #ForzaItalia: la sua nomina da apripista a nuove defezioni? Il retroscena -