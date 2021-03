Calcio a 5, Fulvio Colini: “In Serie A manca l’eccellenza assoluta. La Nazionale? Squadra di seconda fascia, in futuro non mi vedo CT” (Di giovedì 11 marzo 2021) Dirsi le cose come stanno perché alle domande si risponde seriamente. Fulvio Colini, tecnico dell’Italservice Pesaro campione d’Italia di Calcio a 5, segue questa filosofia. Un modo di vedere le cose che si ripercuote anche nel suo lavoro, dove determinazione e pragmatismo sono qualità ben riconosciute anche nella compagine che allena e in quelle che ha allenato in passato. L’occasione, quindi, è propizia per affrontare un discorso d’analisi con il Mister in una situazione di classifica che vede Pesaro in vetta alla regular season con 52 punti, uno in più dei rivali dell’Acqua&Sapone. Dopo un inizio un po’ balbettante, è stata ritrovata la strada in un’annata nella quale la convivenza con il Covid ha causato problemi dal punto di vista organizzativo, tenuto conto di diversi rinvii tali da cambiare un po’ l’ordine delle cose. “Una ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Dirsi le cose come stanno perché alle domande si risponde seriamente., tecnico dell’Italservice Pesaro campione d’Italia dia 5, segue questa filosofia. Un modo di vedere le cose che si ripercuote anche nel suo lavoro, dove determinazione e pragmatismo sono qualità ben riconosciute anche nella compagine che allena e in quelle che ha allenato in passato. L’occasione, quindi, è propizia per affrontare un discorso d’analisi con il Mister in una situazione di classifica che vede Pesaro in vetta alla regular season con 52 punti, uno in più dei rivali dell’Acqua&Sapone. Dopo un inizio un po’ balbettante, è stata ritrovata la strada in un’annata nella quale la convivenza con il Covid ha causato problemi dal punto di vista organizzativo, tenuto conto di diversi rinvii tali da cambiare un po’ l’ordine delle cose. “Una ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Collovati: “Milan-Napoli partita bloccata, ai partenopei manca cazzimma… - sportli26181512 : #Roma, via al vaccino anti Covid anche per i medici di #Trigoria: Dalla scorsa settimana dottori e addetti sanitari… - Prince17237 : @SantucciFulvio Siamo proprio scarsi Fulvio. Juve morta 3 anni fa con una dirigenza che anziché ascoltare Allegri h… - CrashNC88 : @MimmoAdinolfi @DonatoEuropa @Raf_DiBi @liottagio Mi inserisco in punta di piedi dicendo due cose 1) Fulvio De Maio… - christiansurchi : Fulvio Bernardini, una vita per il pallone -