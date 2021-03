(Di giovedì 11 marzo 2021), il direttore Allegra a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Sabato in omaggio con GdS un pacchetto dispeciale in cui ci sarà il tributo a Lorenzo Insigne per i 100 gol in Serie A”“La collezionecompie, quest’anno, 60. Per celebrare la ricorrenza abbiamo lanciato varie- queste le parole di Antonio Allegra, direttore mercato Italia, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio -. Oltre alleInstant, card che stanno raccontando i momenti più belli della Serie A, abbiamo lanciato una sezione che racconta l’andamento del campionato. Sabato, in allegato alla Gazzetta dello Sport, ci sarà una bustina speciale in cui ci saranno 5: una dedicata a ...

Advertising

ItaSportPress : Calciatori figurine Panini, per i 60 anni tante iniziative - - vmksupremacy : c’è una mia conoscente che colleziona le figurine dei calciatori perché è fan sfegatata del Milan e ho pensato “ma… - CalcioPillole : #SerieA, #Panini: le otto figurine extra della raccolta 'Calciatori 2021' - CIP La Panini ha realizzato otto figu… - gnomini : RT @pianetagenoa: Ballardini nelle otto figurine extra Panini della nuova raccolta “Calciatori 2021” - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Ballardini nelle otto figurine extra Panini della nuova raccolta “Calciatori 2021” - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori figurine

In ogni confezione di gommaglie non mancano le intramontabili2021 di Panini, in vendita sia in edicola che sul sito panini.it. Di seguito lo spot e i credits. Credits: Panini ...Napoli - " La collezionePanini compie, quest'anno, 60 anni. Per celebrare la ricorrenza abbiamo lanciato varie ... ci sarà una bustina speciale in cui ci saranno 5: una dedicata a ...La Panini ha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021”, per le sezioni "Film del campionato" e "MVP" ...Nuova campagna pubblicitaria per Panini, questa volta dedicata alle alle gommine personalizzate del calcio. Firma The Ad Store ...