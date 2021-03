Bce | piano anti-Covid e tassi invariati

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 marzo 2021) In questa fase critica legata al coronavirus la Banca centrale europea decide di tenere fermi al minimo storico ie non apporta nessuna modifica agli interventi di politica monetaria e alle aste di liquidità. E’ in vista una accelerazione per gli acquisti-crisi. Sono le conclusioni della riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha confermato l’intenzione di condurre gli acquisti netti di attività nell’ambito del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp), mantenendo la dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso, finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Tuttavia, alla luce di una valutazione condotta su condizioni di finanziamento e prospettive di inflazione, “il Consiglio direttivo – si legge nel comunicato finale – si attende che ...