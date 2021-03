“Attanasio e Iacovacci non colpiti da fuoco amico. Uccisi dai sequestratori mentre cercavano di fuggire” (Di giovedì 11 marzo 2021) Uccisi dai colpi sparati dai sequestratori nel disperato tentativo di fuggire, durante la sparatoria seguita al loro rapimento. È quanto finora hanno ricostruito le indagini e le testimonianze relative alla morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, entrambi Uccisi insieme al loro autista Mustapha Milambo lo scorso 22 febbraio mentre con un convoglio del Pam (il Programma alimentare mondiale dell’Onu) stavano attraversando il Nord Kivu. Ovvero la regione più pericolosa di tutta la Repubblica democratica del Congo, infestata, specialmente al poroso confine con Rwanda e Uganda, da bande di miliziani, banditi e presunti jihadisti. mentre proseguono tra Italia e Congo le indagini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)dai colpi sparati dainel disperato tentativo di, durante la sparatoria seguita al loro rapimento. È quanto finora hanno ricostruito le indagini e le testimonianze relative alla morte dell’ambasciatore italiano in Congo Lucae del carabiniere della sua scorta Vittorio, entrambiinsieme al loro autista Mustapha Milambo lo scorso 22 febbraiocon un convoglio del Pam (il Programma alimentare mondiale dell’Onu) stavano attraversando il Nord Kivu. Ovvero la regione più pericolosa di tutta la Repubblica democratica del Congo, infestata, specialmente al poroso confine con Rwanda e Uganda, da bande di miliziani, banditi e presunti jihadisti.proseguono tra Italia e Congo le indagini ...

