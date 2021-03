Attanasio e Iacovacci, ad ucciderli non è stato il fuoco amico: spunta la verità (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli dal racconto dell’unico sopravvissuto all’attentato che ha ucciso Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. A parlare è Rocco Leone, vicedirettore del Pam (Programma alimentare mondiale), unico sopravvissuto all’attentato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli dal racconto dell’unico sopravvissuto all’attentato che ha ucciso Lucae Vittorio. A parlare è Rocco Leone, vicedirettore del Pam (Programma alimentare mondiale), unico sopravvissuto all’attentato… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Congo, sono stati uccisi dal gruppo armato che li voleva sequestrare l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il ca… - fattoquotidiano : “Attanasio e Iacovacci non colpiti da fuoco amico. Uccisi dai sequestratori mentre cercavano di fuggire” - Tg3web : L'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci usati come scudi, sono morti nel tentativo di fuggire, durante… - Frances35601317 : RT @GiorgiaMeloni: Avrebbe compiuto 31 anni questo mese Vittorio Iacovacci, il coraggioso carabiniere caduto in Congo mentre tentava di dif… - GiorgioAntonel1 : RT @ManuPalo67: “Attanasio e Iacovacci non colpiti da fuoco amico. Uccisi dai sequestratori mentre cercavano di fuggire” -