Anna Tatangelo furiosa | smentisce la storia con Cori

(Di giovedì 11 marzo 2021)e non lo nasconde. Dopo le voci insistenti sulla sua vita privata, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha deciso di tirare fuori le unghie e rispondere per le rime a chi ancora una volta ha cercato di attribuirle un nuovo fidanzato. Una relazione che la cantate. Due intere stories dedicate a chi la segue, a chi la ama ma anche a chi ancora Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lamescolanza : Chi è Livio Cori, presunto nuovo fidanzato di Anna Tatangelo - Il Decoder - QuotidianPost : Anna Tatangelo furiosa coi giornalisti: “Fatevi i c***i vostri” - SherlockBrett89 : RT @MediasetTgcom24: Anna Tatangelo fidanzata? Lei replica: “Fatevi i c… vostri” #annatatangelo - Alessandra_512 : RT @goccedicristall: E dopo Annalisa anche Anna Tatangelo stufa dei giornalisti ?? - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Anna Tatangelo fidanzata? Lei replica: “Fatevi i c… vostri” #annatatangelo -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

, che lo scorso anno ha ufficializzato la propria separazione da Gigi D'Alessio, avrebbe una relazione ormai stabile con Livio Cori, un artista di tre anni più giovane. La notizia, ad ...ha smentito i gossip in circolazione relativi a una sua presunta liaison con Livio Cori e si è sfogata via social a riguardo.: lo sfogo via social Con un lungo sfogo via ...I giornalisti speculano circa una love story tra Anna Tatangelo e Livio Cori, e oggi la cantante è andata su tutte e le furie, sfogandosi su Instagram ...Anna Tatangelo sempre più sexy . Dopo le voci di un nuovo flirt, con il rapper napoletano Livio Cori, la cantante ha pubblicato su Instagram, ...