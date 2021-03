Alisha, uccisa a 14 anni da due compagni di classe per invidia: il caso sconvolge la Francia (Di giovedì 11 marzo 2021) La sera dell?8 marzo il corpo senza vita di una studentessa è stato ripescato dalla polizia nella Senna: in relazione al ritrovamento, due adolescenti francesi sono adesso indagati per omicidio, in un caso che ha scioccato la Francia. Secondo la ricostruzione dei pm, un ragazzo e una ragazza, entrambi 15enni, hanno incontrato la loro compagna di classe 14enne Alisha ad Argenteuil, a ovest di Parigi. Il ragazzo l’avrebbe picchiata e con l’aiuto della sua ragazza l’avrebbe gettata nel fiume, dove è poi morta annegata. “Due minori sono indagati per omicidio premeditato”, ha dichiarato ai giornalisti il ??procuratore della città di Pontoise, Eric Corbaux. “La vittima in quel momento era ancora cosciente. Stava piangendo, aveva gli occhi aperti. Il giovane e la ragazza l’avrebbero afferrata per poi gettarla nella Senna ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) La sera dell?8 marzo il corpo senza vita di una studentessa è stato ripescato dalla polizia nella Senna: in relazione al ritrovamento, due adolescenti francesi sono adesso indagati per omicidio, in unche ha scioccato la. Secondo la ricostruzione dei pm, un ragazzo e una ragazza, entrambi 15enni, hanno incontrato la loro compagna di14ennead Argenteuil, a ovest di Parigi. Il ragazzo l’avrebbe picchiata e con l’aiuto della sua ragazza l’avrebbe gettata nel fiume, dove è poi morta annegata. “Due minori sono indagati per omicidio premeditato”, ha dichiarato ai giornalisti il ??procuratore della città di Pontoise, Eric Corbaux. “La vittima in quel momento era ancora cosciente. Stava piangendo, aveva gli occhi aperti. Il giovane e la ragazza l’avrebbero afferrata per poi gettarla nella Senna ...

