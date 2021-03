Whirlpool | Accurso | “Su vertenza sembra calato il silenzio”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Giorgetti aveva promesso di occuparsi da subito della, ma ad oggiil. Facciamo un appello al governo Draghi. Bisogna salvare Napoli ‘whatever It takes’, ‘ad ogni costo’. Perché se non si riparte dal Sud e dall’industria di qualità come pensano di uscire dalla crisi?” Lo ha dichiarato, incontrando gli operai delladi Napoli, Antonio, segretario generale aggiunto della Uilm Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...positivo - sottolinea Vincenzo, della rsu aziendale - positivo pensare di riattivare il tavolo romano interpellando il ministro Giorgetti. Speriamo in uno spiraglio che parta dae ...Commentando l'esito dell'incontro, Vincenzo, delegato sindacale Uilm e operaio dello stabilimentodi Napoli chiuso dallo scorso 1° novembre, spiega: "Accogliamo positivamente il ...Una delegazione lavoratori della Whirlpool di Napoli ha incontrato questa mattina il presidente Vincenzo De Luca ...Lo hanno atteso all’uscita dello stabilimento napoletano di Hitachi rail per chiedere la convocazione di un tavolo urgente per risolvere la questione dello stabilimento Whirlpool di via Argine, chiuso ...