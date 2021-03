Usa e Cina tra veleni e ritorsioni su tutti i fronti. Prove di disgelo in Alaska? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Potrebbe essere la fredda Anchorage, città principale dell’Alaska affacciata sulla Baia di Cook, la cornice del primo vertice di alto livello dell’era Biden tra Stati Uniti e Cina, le due potenze più grandi del mondo la cui rivalità ha effetti su tutto il Pianeta. La notizia di negoziati in corso per l’organizzazione del vertice arriva sia dal South China Morning Post sia dal Financial Times, suggerendo la volontà di entrambe le parti di realizzare un incontro allo stesso tempo difficile e necessario. Per gli Stati Uniti parteciperebbero il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan; per la Cina il ministro degli Esteri Wang Yi e il massimo funzionario della politica estera cinese Yang Jiechi, entrambi considerati tra i fedelissimi del presidente Xi Jinping. Un incontro negli Usa è una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Potrebbe essere la fredda Anchorage, città principale dell’affacciata sulla Baia di Cook, la cornice del primo vertice di alto livello dell’era Biden tra Stati Uniti e, le due potenze più grandi del mondo la cui rivalità ha effetti su tutto il Pianeta. La notizia di negoziati in corso per l’organizzazione del vertice arriva sia dal South China Morning Post sia dal Financial Times, suggerendo la volontà di entrambe le parti di realizzare un incontro allo stesso tempo difficile e necessario. Per gli Stati Uniti parteciperebbero il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan; per lail ministro degli Esteri Wang Yi e il massimo funzionario della politica estera cinese Yang Jiechi, entrambi considerati tra i fedelissimi del presidente Xi Jinping. Un incontro negli Usa è una ...

Advertising

GiuliaBelard : #Usa e #Cina tra veleni e ritorsioni su tutti i fronti. Prove di disgelo in Alaska? (di G. Belardelli) - rafbarberio : STRATEGIE “Democrazia Futura. Il caso #Huawei: forza e debolezza delle tecnologie digitali cinesi” di Giuseppe Rich… - HuffPostItalia : Usa e Cina tra veleni e ritorsioni su tutti i fronti. Prove di disgelo in Alaska? - JackieMilton_ : Un altro povero handucappato Morto de fame In delirio di impotenza Lo sa usa che Cina non vi dara piu nulla Nessun… - Toofoodforyou : RT @ilGamberoRosso: Ma comunque si aprono altri fronti problematici per l’export made in Italy, nel Regno Unito e in Cina -