The Sun – Il PIF ‘molla’ la presa sul Newcastle: c’è solo l’Inter (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il PIF sempre più interessato all’Inter C’è un interesse crescente nei confronti dell’Inter dietro la retromarcia del PIF (public investment fund dell’Arabia Saudita) nei confronti degli inglesi del Newcastle. A riportarlo è il tabloid inglese The Sun. “I sauditi si sono avvicinati all’Inter circa una settimana fa. Visto che non è possibile rilevare due club contemporaneamente, sembrano aver rinunciato al Newcastle. E hanno tanta forza per farsi carico dei debiti dell’Inter. Visto che i nerazzurri sono primi in classifica e prenderanno parte alla prossima Champions League, tutte le caselle vanno al loro posto”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il PIF sempre più interessato alC’è un interesse crescente nei confronti deldietro la retromarcia del PIF (public investment fund dell’Arabia Saudita) nei confronti degli inglesi del. A riportarlo è il tabloid inglese The Sun. “I sauditi si sono avvicinati alcirca una settimana fa. Visto che non è possibile rilevare due club contemporaneamente, sembrano aver rinunciato al. E hanno tanta forza per farsi carico dei debiti del. Visto che i nerazzurri sono primi in classifica e prenderanno parte alla prossima Champions League, tutte le caselle vanno al loro posto”. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

FcInterNewsit : The Sun - Pif, ciao Newcastle: i sauditi puntano solo l'Inter. 'Hanno tutta la forza per rilevare i debiti del club' - infoitsport : The Sun – Inter, Stripchat offre 23 mln per sostituire Pirelli. Scenario improbabile - adifferentpov : @90ordnasselA @TheSunFootball qualsiasi cosa > The Sun - bettiolinter : @Vatenerazzurro1 The Sun è peggio di Zazzaroni - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Pif vuole l’Inter: no al Newcastle. The Sun: “Ha la forza per accollarsi i debiti” -